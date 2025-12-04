Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti
Giornata ricca di spunti per lo sport: di seguito l’intero programma per questo giovedì 4 dicembre con gli orari e dove vedere gli eventi.
Si prospetta un’altra giornata ricca di emozioni e appuntamenti per il mondo dello sport: dalla Coppa del Mondo di sci alpino alle Finali del Grand Prix di pattinaggio artistico, dall’Eurocup di basket alla Coppa Italia di calcio, fino agli Europei di nuoto in vasca corta e alla Champions League di volley femminile, senza dimenticare molti altri eventi in programma.
Il programma completo
3.20 Sci freestyle, Coppa del Mondo Pechino: qualificazioni big air femminile – Nessuna copertura tv / streaming
6.40 Sci freestyle, Coppa del Mondo Pechino: qualificazioni big air maschile – Nessuna copertura tv / streaming
7.30 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: corto coppie junior – discovery+
8.42 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: corto individuale maschile junior – discovery+
9.47 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: corto individuale femminile junior – discovery+
10.00 Nuoto, Europei in vasca corta Lublino: batterie – Rai Play Sport 1, eurovisionsport.com, fino alle 10.55 anche su Rai Sport HD e Rai Play
10.00 Sci alpino, Coppa Europa Zinal: gigante maschile, 1a manche – Nessuna copertura tv / streaming
10.30 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 7.5 km sprint femminile – Nessuna copertura tv / streaming
11.01 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: corto coppie – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: qualificazioni LH HS134 femminile – Nessuna copertura tv / streaming
12.13 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: corto individuale maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
12.30 Sci alpino, Coppa Europa Zinal: gigante maschile, 2a manche – Nessuna copertura tv / streaming
13.20 Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Nagoya: rhythm dance danza sul ghiaccio – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
14.10 Biathlon, IBU Cup Obertilliach: 10 km sprint maschile – Nessuna copertura tv / streaming
15.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Trondheim: Provisional Competition Round femminile – Nessuna copertura tv / streaming
17.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Wisla: LH HS134 femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
18.00 Volley femminile, Champions League: Novara-Fenerbahçe Istanbul – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, DAZN 1, Sky Go, NOW, DAZN, eurovolley.tv
18.00 Calcio, Coppa Italia: Bologna-Parma – Italia 1, Mediaset Infinity
19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: discesa maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
19.00 Nuoto, Europei in vasca corta Lublino: semifinali e finali – Rai Sport HD, Rai Play, eurovisionsport.com
19.00 Basket, Eurocup: Ulm-Trento – Sky Sport Max, Sky Go, NOW
20.00 Basket, Eurocup: Hapoel Jerusalem-Venezia – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
20.45 Volley, SuperLega: Cuneo-Milano – Rai Play Sport 1, VBTV, dalle 21.00 anche su Rai Sport HD e Rai Play
21.00 Calcio, Coppa Italia: Lazio-Milan – Italia 1, Mediaset Infinity