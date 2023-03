Plusvalenze Juventus, Christillin: “Mi auguro che il ricorso venga accettato”

Il rappresentate Uefa nel Consiglio Fifa, nonché tifosa della Juventus Evelina Christillin, ha parlato in merito alla questione plusvalenze. Ecco le sue parole: “Tutti noi tifosi siamo preoccupati, però parlare mentre ci sono dei processi giudiziari mi sembra non rispettoso e imprudente. Mi auguro che il ricorso della società venga accettato ma non mi permetto di commentare la sentenza. Ciò detto mi auguro fortemente che il ricorso venga accettato e poi aspettiamo, nei prossimi due mesi si capirà un po’ tutto, sia l’eventuale accettazione del ricorso da parte del Collegio di Garanzia sia per quanto riguarda la manovra stipendi”.

E ancora: “E poi sarà altrettanto importante la sentenza della Corte europea del Lussemburgo, quella della giustizia ordinaria sulla parte commerciale e lì si capirà sull vicenda Superlega. In questo caso, in quanto Uefa, mi devo dissociare dalla Juventus. Ho sempre detto che per quanto mi riguarda la Superlega non la accettiamo. Scambio di vedute con Agnelli sulla Superlega? No. Quello del 19 aprile a Montreux, dove io c’ero, fu un fulmine a ciel sereno e una sorpresa per tutti, anche per me. E da allora non se ne è parlato. Da lì in poi Agnelli non venne e mandò un comunicato, non lo vidi mai più. Ho visto una sua intervista su un giornale olandese pochi giorni fa, vedo che continua ad essere convinto delle sue idee, è anche legittimo che ognuno le abbia e le promulghi ma dal punto di vista della Uefa non siamo d’accordo. Ognuno è comunque libero di pensare e ci mancherebbe”.