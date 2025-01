Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 8 gennaio 2025. Tennis protagonista con i tornei in programma in Oceania: Auckland (maschile), Hobart (femminile) e Adelaide (combined). In programma poi tanto volley, con Scandicci, Chieri e Milano impegnate nelle coppe europee, mentre a Madonna di Campiglio va in scena il prestigioso slalom in notturna, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Infine, spazio al basket con lo spettacolo della NBA. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.