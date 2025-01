Dopo lo sgarbo in Supercoppa ai danni della Juventus, il Milan sembra del tutto intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote a Giuntoli anche per quanto riguarda il calciomercato: vincerà chi arriverà prima.

Con Sergio Conceicao il Milan sembra aver ritrovato nuova linfa infilando due vittorie pesantissime e vincendo la Supercoppa Italiana, facendo tra l’altro un brutto scherzo ai cugini dell’Inter. L’ex Porto ha grandi obiettivi per il prossimo anno e per raggiungerli servirà qualche “ritocchino” sul mercato, se così si può dire. Prima di lasciare Bologna Joshua Zirkzee era l’oggetto del desiderio di mezza Europa, comprese Juventus e Milan, ma poi nessuna delle due riuscì a trovare l’accordo, principalmente per le commissioni che i manager dell’olandese pretendevano.

Poi è arrivato il Manchester United a soffiare l’attaccante a tutte le pretendenti. L’attaccante che aveva stupito in Italia, non è stato altrettanto capace di lasciare il segno in Inghilterra e, almeno per ora, si trova ben lontano dall’affetto dei tifosi del Manchester United che lo hanno persino fischiato nelle ultime uscite. Autore di 4 gol in 28 partite ufficiali, Zirkzee non ha avuto fortuna né sotto la guida di Ten Hag, né tantomeno sotto quella di Amorim; quest’ultimo se ne priverebbe senza troppe remore, ma per la Juventus la strada si complicherebbe proprio a causa delle strategie di mercato del Milan.

Milan scatenato: Rashford allontana Zirkzee dalla Juve

Un altro giocatore di cui Amorim si priverebbe senza troppi patemi è sicuramente Marcus Rashford, ormai finito nel dimenticatoio nonostante abbia segnato ben più di Zirkzee. Attualmente però lo United deve fare i conti con i bilanci e il suo contratto fino al 2028 potrebbe diventare un problema per il prossimo triennio. L’arrivo di Zirkzee alla Juventus è quindi messo a rischio per l’inserimento indiretto del Milan, che toglierebbe così un giocatore offensivo ad Amorim: sarà difficile che lo United si privi di entrambi.

Il nodo cruciale però rimane sempre lo stesso. Il Milan piace a Rashford e lui piace ai diavoli, ciò che invece dispiace è l’altissimo ingaggio che il ventisettenne percepisce in Inghilterra. Venti milioni di euro sono una cifra esorbitante per il tetto ingaggi del Milan e anche se il Manchester sembra disposto a lasciarlo partire in prestito senza obbligo, lo stipendio del calciatore inglese varrebbe come un cartellino. I rossoneri si troverebbero a dover pagare 10 milioni da qui fino a giugno, quindi l’affare potrà chiudersi solo se i Red Devils accetteranno di pagare una parte del salario del giocatore almeno fino a fine campionato. Un fatto però è certo: se Rashford andrà al Milan, Zirzkee non raggiungerà la Juventus.