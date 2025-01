L’immagine saliente dei match validi per la regular season NBA 2024/2025 andati in scena nella notte italiana non può che essere il buzzer beater di Trae Young. Capolavoro del talento degli Atlanta Hawks, che sulla sirena realizza la tripla vincente da prima della linea di metà campo e regala la vittoria ai suoi. Gelato il Delta Center di Salt Lake City: Utah Jazz sconfitti con il punteggio di 124-121 nonostante i 35 punti di un ispirato Markkanen.

Dallas torna a vincere

L’altro highlight è sicuramente la splendida schiacciata di LeBron James, diventata presto virale specialmente per un incredibile gesto tecnico: il 40enne ha infatti cambiato mano durante il terzo tempo, iniziando con la destra e poi schiacciando con la sinistra. Non è però bastato ad evitare la sconfitta dei Los Angeles Lakers, ko in Texas per 118-97. I Dallas Mavericks hanno infatti ritrovato la vittoria dopo cinque ko di fila nonostante le pesanti assenze di Luka Doncic e Kyrie Irving. Il miglior realizzatore del match è stato Grimes con 23 punti, seguito da Washington (22).

LEBRON OH MY OH MY JAMES SWITCHING HANDS FOR THE RIDICULOUS LEFT-HANDED WINDMILL pic.twitter.com/r40AQ86alQ — NBA (@NBA) January 8, 2025

Boston vola in trasferta

Bilancio di 14-4 lontano dal TD Garden per i Celtics, che sbancano Denver e lo fanno con il punteggio di 118-106. Sicuramente l’assenza di Nikola Jokic si fa sentire per la squadra di casa, che però può contare sui 26 punti di Westbrook e sulla doppia doppia di Porter (15 punti e 10 rimbalzi). Gli ospiti tuttavia si affidano a Jason Tatum (29 punti) e Kristaps Porzingis (25) per conquistare la vittoria e consolidare il secondo posto a Est.

Ko Golden State

La grande sorpresa della serata è la sconfitta casalinga dei Warriors, battuti per 114-98 dai Miami Heat. Steph Curry realizza quasi un terzo dei punti della franchigia (31), ma non basta per evitare il ko. Il trio Adebayo-Jovic-Jaquez firma 58 punti e guida al successo il team della Florida.

Ok Rockets e Timberwolves

Houston piega con il punteggio di 135-112 i Washington Wizards e consolida il secondo posto a Ovest, tenendo a debita distanza i Grizzlies. Il miglior realizzatore è Thompson con 29 punti, mentre sono ben tre le doppie doppie a referto: Sengun, Thompson e VanVleet. Bene anche Minnesota, che supera i New Orleans Pelicans per 104-97 nel segno del solito Anthony Edwards, autore di 32 punti (122 negli ultimi tre incontri).

Sorpresa Charlotte

Gli Hornets sconfiggono per 115-104 i Phoenix Suns e ottengono l’ottavo successo stagionale, lasciando momentaneamente il penultimo posto a Est (superati i Toronto Raptors). Sugli scudi LaMelo Ball, autore di una doppia doppia da 32 punti e 10 rimbalzi. Da segnalare, malgrado il ko, la prestazione di Devin Booker, capace di mettere a referto 39 punti, 10 assist e 6 rimbalzi.

I risultati della notte

Charlotte Hornets-Phoenix Suns 115-104

Washington Wizards-Houston Rockets 112-135

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 118-97

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves 97-104

Utah Jazz-Atlanta Hawks 121-124

Denver Nuggets-Boston Celtics 106-118

Golden State Warriors-Miami Heat 98-114

La classifica aggiornata

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 31-4

Boston Celtics 27-10

New York Knicks 24-13

Orlando Magic 22-16

Milwaukee Bucks 18-16

Miami Heat 18-17

Indiana Pacers 19-18

Atlanta Hawks 19-18

Detroit Pistons 18-18

Chicago Bulls 17-19

Philadelphia 76ers 14-20

Brooklyn Nets 13-23

Charlotte Hornets 8-27

Toronto Raptors 8-28

Washington Wizards 6-28

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 30-5

Houston Rockets 24-12

Memphis Grizzlies 24-13

Denver Nuggets 20-15

Dallas Mavericks 21-16

Los Angeles Lakers 20-16

Los Angeles Clippers 20-16

Minnesota Timberwolves 19-17

Golden State Warriors 18-18

San Antonio Spurs 18-18

Sacramento Kings 18-19

Phoenix Suns 16-18

Portland Trail Blazers 12-23

Utah Jazz 9-26

New Orleans Pelicans 7-30