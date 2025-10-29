Andiamo a vedere oggi quali saranno gli impegni sportivi che andranno oggi in tv. Turno infrasettimanale di serie A.

Si preannuncia un’altra ricca giornata di sport con tanti impegni e tante interessanti sfide. Dopo gli anticipi di ieri proseguirà oggi la giornata di serie A con tante gare importanti, la prima della Juve senza Igor Tudor in panchina ed in serata il big match di San Siro tra Inter e Fiorentina. Sfide a livello internazionale anche per il basket e la pallavolo.

Sport in tv oggi, ecco tutte le gare che andranno in scena in queste ore

Quello odierno sarà un mercoledi ricco di impegni, oggi torna in campo anche il numero due al mondo Jannik Sinner che in caso di vittoria a Parigi tornerebbe numero uno al mondo, visto la contemporanea eliminazione di Carlos Alcaraz. Ecco l’impegno di giornata:

07.00 TENNIS – WTA 250 Hong Kong, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Arena in alternanza con il WTA di Chennai e Jiujiang; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

08.00 TAEKWONDO – Mondiali, tabellone dagli ottavi alle finali: 58 kg uomini, 62 kg donne (diretta streaming sul canale YouTube di World Taekwondo; diretta streaming su Olympics per semifinali e finali, dalle ore 11.00)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Parigi, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.45; diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 18.00 alle ore 20.45; diretta tv su Sky Sport Mix fino alle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Bergs (terzo match dalle ore 11.00), Musetti-Sonego (quarto match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 15.30), Bolelli/Vavassori-Erler/Galloway (ottavi di finale, Vterzo match dalle ore 14.00)

15.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Atalanta U23-Alcione Milano (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Renate-Juventus Next Gen (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Sambenedettese-Ascoli (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Ekipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 BASKET (Eurocup) – Besiktas-JL Bourg (diretta streaming su Euroleague Tv)

17.00 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Sesto San Giovanni-Skekszard (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

18.00 BASKET (Eurocup) – Lietkabelis-Buducnost (diretta streaming su Euroleague Tv)

18.00 BASKET (Champions League) – Due partite: Mersin SK-AS Karditsas, Szolnoki Olaj-VEF Riga (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Como-Verona (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Juventus-Udinese (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie A) – Roma-Parma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Arezzo-Torres (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Ravenna-Rimini (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Sorrento-Trapani (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lorient-PSG (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Le Havre-Brest, Metz-Lens, Nizza-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (Eurolega) – Hapoel Tel Aviv-Partizan Belgrado (diretta streaming su Euroleague Tv)

19.00 BASKET (Eurocup) – Slask Wroclaw-Venezia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Civitavecchia (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (Eurocup) – Chemnitz-Ulm (diretta streaming su Euroleague Tv)

19.30 BASKET (Eurocup) – Cedevita Olimpija-Neptunas (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.00 BASKET (Champions League) – Chalon-Sabah Baku (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Europe Cup) – Reggio Emilia-Cibona (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Schio-Galatasaray (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Busto Arsizio (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

20.15 BASKET (Eurolega) – Olympiakos-Monaco (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euroleague Tv)

20.30 BASKET (Eurocup) – London Lions-Turk Telekom (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.30 BASKET (Eurocup) – Manresa-Bahcesehir (diretta streaming su Euroleague Tv)

20.30 BASKET (Champions League) – Unicaja Malaga-Oostende (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Europe Cup) – Sassari-Vechta (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Campobasso-Tresnjevka (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Brescia-Ferencvaros (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatis Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Grottazzolina (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Trento (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Monza-Cuneo (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Perugia-Padova (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Modena (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Verona-Milano (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Chieri (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Firenze (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Monviso-Novara (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Bergamo (diretta streaming su VBTV)

20.30 CALCIO (Serie B) – Mantova-Catanzaro (diretta streaming su DAZN, canale LegaB su Amazon Prime Video)

20.30 CALCIO (Serie B) – Spezia-Padova (diretta streaming su DAZN, canale LegaB su Amazon Prime Video)

20.30 CALCIO (Serie B) – Venezia-Sudtirol (diretta streaming su DAZN, canale LegaB su Amazon Prime Video)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Audace Cerignola-Casarano (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Giugliano-Benevento (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Vicenza-Pro Vercelli (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, sedicesimi di finale) – Monopoli-Potenza (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie A) – Bologna-Torino (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Genoa-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Deutscher Pokal, sedicesimi di finale) – Colonia-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Angers (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Quattro partite: Nantes-Monaco, Paris FC-Lione, Strasburgo-Auxerre, Tolosa-Renns (non è prevista diretta tv/streaming)