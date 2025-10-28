Quinto pareggio consecutivo per i bergamaschi tra campionato e Champions, Milan terzo e ora atteso dallo scontro diretto con la Roma.

Finisce in parità il big match della New Balance Arena tra Atalanta e Milan. Un 1-1 che lascia in sospeso le ambizioni di entrambe: i nerazzurri collezionano il settimo pareggio stagionale (il quinto consecutivo tra Serie A e Champions League), mentre i rossoneri infilano il secondo pari di fila e restano momentaneamente al terzo posto, in attesa dei risultati di Roma e Napoli.

A sbloccare la gara ci ha pensato Ricci al 4’, con un tiro dalla distanza deviato da Ederson che ha messo fuori causa Carnesecchi. L’Atalanta ha reagito al 35’: Pasalic ha trovato il corridoio giusto per Lookman, che con il mancino ha battuto Maignan. Rete dal peso simbolico per il nigeriano, tornato al gol dopo un’estate travagliata e un digiuno che durava dalla scorsa stagione.

Il Milan ha provato a riportarsi avanti nella ripresa, ma il muro nerazzurro ha retto bene con Kossounou in evidenza. Nel finale Zappacosta ha sfiorato il colpo grosso, fermato dalla risposta di Maignan. Alla fine prevale l’equilibrio: per i bergamaschi ora c’è l’Udinese, mentre i rossoneri si preparano al big match contro la Roma.