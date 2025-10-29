Sorteggio a Riyadh: l’Italia sarà protagonista grazie alla numero uno azzurra, impegnata sia in singolare che in coppia con Errani

Nella giornata di martedì 28 ottobre si è svolto il sorteggio dei gironi delle WTA Finals 2025, che si disputeranno dal 1° all’8 novembre sul cemento indoor della King Saud University Indoor Arena di Riyadh. In campo le migliori otto tenniste e le migliori otto coppie di doppio della stagione.

Per il secondo anno consecutivo l’Italia sarà rappresentata da Jasmine Paolini, presente sia in singolare che in doppio insieme a Sara Errani. Dopo il trionfo olimpico di Parigi 2024 e il successo al Roland Garros 2025, la coppia azzurra si conferma ai vertici mondiali.

Nel tabellone singolare, Paolini (testa di serie n.8) è stata sorteggiata nel Gruppo Steffi Graf con Aryna Sabalenka (n.1), Coco Gauff (n.3) e Jessica Pegula (n.5). L’altro girone, dedicato a Serena Williams, vedrà sfidarsi Swiatek, Anisimova, Rybakina e Keys.

In doppio, Paolini ed Errani (n.1 del seeding) sono inserite nel Gruppo Martina Navratilova, insieme a Mertens/Kudermetova, Hsieh/Ostapenko e Muhammad/Schuurs.

Il torneo prevede una formula a gironi con le prime due di ciascun gruppo qualificate alle semifinali. Sabato 1° novembre il via con i primi incontri di doppio e singolare.