Sport in tv oggi mercoledì 27 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di mercoledì 27 dicembre. Occhi puntati sulla Premier League, con la diciannovesima giornata che prosegue e vede scendere in campo Manchester City e Chelsea su tutte. Spazio anche al basket con lo spettacolo della NBA e l’Eurocup, mentre torna il tennis con il match d’esibizione tra Djokovic e Alcaraz in quel di Riyad, in Arabia Saudita.