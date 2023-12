Brutte notizie per i Denver Nuggets, con Aaron Gordon costretto ad abbandonare il parquet per qualche tempo. Il cestista è stato aggredito da un cane, che lo ha ferito al viso e a una mano. La squadra, tramite un comunicato, affema: “Aaron è in buone condizioni e rimarrà lontano dalla squadra finché non recupera”, senza però specificare i tempi di recupero.