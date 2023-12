Chelsea-Crystal Palace oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Premier League 2023/2024

Chelsea e Crystal Palace si sfidano nel secondo blocco di partite del Boxing Day. I Blues vogliono ripartire dopo l’inaspettato ko a Wolverhampton contro i Wolves e devono rispondere al successo del Bournemouth sul Fulham e devono difendersi dagli attacchi proprio dei giallo neri, impegnato poco prima contro il Brentford. La sfida sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Lo streaming sarà affidato alla piattaforma per computer e mobile Sky Go. Calcio d’inizio ore 20:30 a Stamford Bridge.