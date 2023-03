NBA 2022/2023: vittoria e playoff conquistati per Milwaukee, Denver cade ancora

I risultati della notte tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo per quanto riguarda l’NBA 2022/2023. I Milwaukee Bucks sono la prima squadra a guadagnarsi la qualificazione ai playoff, conquistando la vittoria numero 50 in stagione battendo i Phoenix Suns per 104-116. Dopo un primo tempo dominato, Giannis (36 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) e compagni vengono rimontati nel terzo quarto; ma Phoenix paga lo sforzo nel quarto quarto, dove i Bucks tornano in cattedra rifilando un parziale da 20-31. Vince anche Cleveland, che batte a domicilio Charlotte per 104-120, questa volta in una partita totalmente dominata (76-98 dopo i primi tre parziali): spiccano i 24 punti di Osman dalla panchina. La sconfitta contro Washington, infine, sancisce l’impossibilità, per Detroit, di raggiungere i playoff.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Spostandoci a Ovest, i Denver Nuggets mantengono ampiamente la testa della classifica nonostante la quarta sconfitta consecutiva: a Toronto, i Raptors si impongono per 125-110 dopo aver messo le cose in chiaro già nel primo quarto, chiuso con l’incredibile parziale di 49-30. Nella parte centrale di gara, i Nuggets si portano a -6, ma ancora Toronto allungo nell’ultimo quarto. VanVleet miglior realizzatore con 36 punti, Jokic ne segna 28.

NBA 2022/2023, notte tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 104-120

Washington Wizards – Detroit Pistons 117-97

Toronto Raptors – Denver Nuggets 125-110

New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers 108-123

Oklahoma City Thunder – Brookly Nets 121-107

San Antonio Spurs – Orlando Magic 132-114

Phoenix Suns – Milwaukee Bucks 104-116

Portland Trail Blazers – New York Knicks 107-123