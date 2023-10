Milan, Corriere della Sera: Cardinale e Furlani corteggiano Ibra da settimane

Il Milan prova a uscire da un momento di crisi sotto il piano dei risultati, ma non solo. Il clima nell’ambiente rossonero, come spesso accade quando le vittorie faticano ad arrivare, non è dei migliori e allora ecco che ritorna di moda il nome di Zlatan Ibrahimovic. Il Corriere della Sera riporta come Gerry Cardinale e l’amministratore delegato Furlani stiano da settimane operando un corteggiamento nei confronti dell’ex calciatore svedese. Una figura importante, un leader dello spogliatoio che farebbe proprio al caso del Milan in questo momento. Dopo più di due decadi dedicate al calcio professionistico, Zlatan si sta godendo questa nuova vita libera da impegni quotidiani e ha deciso di prendersi tempo prima di decidere sul da farsi.