Sport in tv oggi, martedì 17 gennaio 2023: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv di martedì 17 gennaio 2023. Si parte nella notte con il grande basket della Nba. Ma anche la Nfl, oltre all’Australian Open di tennis. Occhi puntati nella serata anche sull’Eurocup di basket con Bourg e Venezia in campo. Entra nel vivo anche il Grand Prix di snooker. Nella serata poi ecco il grande calcio: il Napoli capolista in campionato ospita l’ultima della classe, la Cremonese, negli ottavi di Coppa Italia 2022/2023.