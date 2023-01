Milan-Inter domani in tv: orario e diretta streaming Supercoppa italiana 2022/2023

Come seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Inter, valevole per l’edizione 2023 della Supercoppa Italiana. Sarà derby milanese in Arabia Saudita, dove si assegna il primo trofeo dell’anno. A contenderselo saranno le due protagoniste della scorsa stagione, rispettivamente la vincitrice del campionato e la vincitrice della Coppa Italia. Le due squadre non stanno vivendo un momento di forma eccezionale, come dimostrano gli ultimi risultati, ma nella partita secca e con un titolo in palio ciò conta relativamente. Secondo i bookmakers, i nerazzurri partiranno leggermente favoriti ma, ancora, in una finale è difficile anche sbilanciarsi in un pronostico. La sfida è in programma domani, mercoledì 18 gennaio alle 20:00 allo stadio King Fahd di Riyadh e potrà essere seguita in chiaro. Diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.