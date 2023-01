Regolamento Napoli-Cremonese: cosa succede in caso di pareggio, Coppa Italia 2022/2023

Il Napoli, dopo la strepitosa vittoria ottenuta in campionato contro la Juventus, vuole proseguire il proprio cammino anche in Coppa Italia 2022/2023, dove negli ottavi di finale si ritrova ad affrontare la Cremonese ultima in classifica. La sfida testa-coda sulla carta appare scontata, ma i grigiorossi, sotto la guida del nuovo tecnico Davide Ballardini, sperano di iniziare un nuovo corso confezionando la sorpresa più inaspettata del torneo. In caso di pareggio al termine del novanta minuti regolamentari, le due squadre andrebbero a giocarsi il passaggio del turno ai tempi supplementari; qualora la parità persistesse, si andrebbe ai calci di rigore.