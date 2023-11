Sport in tv oggi lunedì 6 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Tutto pronto per un lunedì di grande sport in tv. Il 6 novembre il menu offre i posticipi del campionato italiano di calcio: Frosinone-Empoli e Torino-Sassuolo. Occhi puntati anche sulla Serie C. Ma anche il calcio estero offre un appuntamento speciale come Tottenham-Chelsea. Il tennis propone il torneo di Metz, senza dimenticare poi il grande basket Nba. Di seguito la programmazione sportiva completa in tv.