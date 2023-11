MotoGP GP Malesia 2023, Alex Marquez: “Vogliamo chiudere bene la stagione”

Dopo un fine settimana di riposo la MotoGP è pronta a tornare protagonista con il GP della Malesia, terzultima prova del Mondiale 2023. E anche il Team Gresini punta a chiudere bene la stagione. “Australia e Thailandia sono stati due fine settimana molto positivi considerando l’infortunio rimediato in India – spiega lo spagnolo Alex Marquez, 11esimo in classifica generale con 117 punti – Nei test di inizio stagione a Sepang avevamo fatto qualche modifica al setup che mi aveva aiutato: sappiamo di essere veloci e seppur ci sia qualcosa ancora da modificare e su cui lavorare, tornare in Malesia fisicamente a posto è già una gran cosa. La stagione va chiusa in modo positivo, quindi oltre alla velocità ci vorrà anche costanza di risultati in Qatar e Valencia”.

“Siamo sicuramente in un ottimo momento di forma, sia a livello di risultati che di feeling con la moto – ammette Fabio Di Giannantonio, 12° a quota 93 – La crescita è stata continua e non vedo perché dovremmo fermarci ora. Ci sono tre appuntamenti su tre piste che mi piacciono nonostante siano molto diverse tra loro. Lavoriamo a testa bassa per chiudere in bellezza una stagione positiva”.