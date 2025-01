Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 20 gennaio 2025. Fari puntati sull’Australia, dove l’Happy Slam entra nel vivo con la seconda settimana: in campo anche i due azzurri rimasti in tabellone al maschile, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, opposti rispettivamente a Holger Rune e Learner Tien negli ottavi di finale. In serata spazio anche al calcio e al basket, con gli ultimi due posticipi della giornata di Serie A: Como-Udinese e Virtus Bologna-Vanoli Cremona. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.