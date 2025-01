La notte Nba vedeva in programma sette partite, tutte con vittorie piuttosto nette e con poco equilibrio. Dopo la sconfitta contro i Mavs, gli Oklahoma City Thunder riprendono subito a vincere, e al PayCom Center superano nettamente con il punteggio di 127-101i Brooklyn Nets. Gara senza storia, dominata dai padroni di casa dall’inizio alla fine; top scorer come al solito Shai Gilgeous-Alexander con 27 punti e 10 assist, a cui si aggiungono i 24 di Isaiah Joe. Solo tre uomini in doppia cifra per i Nets, che nonostante i 15 punti da Cam Johnson proseguono la propria striscia negativa (otto sconfitte nelle ultime nove).

I Denver Nuggets prendono il largo nel terzo quarto e sbancano il parquet degli Orlando Magic 100-113. Solita tripla doppia per Nikola Jokic da 20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, e a quota 20 punti c’è anche Christian Braun; ai padroni di casa non basta la doppia doppia solida da 16 punti e 13 rimbalzi di Wendell Carter Jr. Il derby di Los Angeles è totalmente appannaggio dei Clippers, che guidano per 48′ e stendono i Lakers 116-102: in tre sopra i venti punti per i velieri, che trovano 22 punti da Norman Powell e 21 ciascuno da Ivica Zubac (con 19 rimbalzi) e James Harden (con 12 assist). Nei gialloviola il migliore è ancora una volta LeBron James con 25 punti e 11 assist.

Le altre gare della notte Nba

Comoda vittoria anche per i Milwaukee Bucks, che sul parquet di casa piegano 123-109 i Philadelphia 76ers con una prestazione maiuscola di Giannis Antetokounmpo da 34 punti e 15 assist, con Damian Lillard che ne aggiunge 25. Notte fonda per gli ospiti, a cui non bastano i 37 del solito Tyrese Maxey per evitare la sconfitta numero 26 in stagione. Successi importanti in chiave play-in per i Miami Heat (128-107 ai San Antonio Spurs) e per i Sacramento Kings (123-100 ai Washington Wizards), mentre i Portland Trail Blazers ribaltano i Chicago Bulls grazie ad un grande secondo tempo. Oggi si torna in campo ad orari comodi anche per il pubblico italiano: il Martin Luther King day prevede infatti gare a partire dalle ore 18.00.

I risultati della notte Nba

Miami Heat – San Antonio Spurs 128-107

Orlando Magic – Denver Nuggets 100-113

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers 123-109

Oklahoma City Thunder – Brooklyn Nets 127-101

Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers 116-102

Portland Trail Blazers – Chicago Bulls 113-102

Sacramento Kings – Washington Wizards 123-100

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 35-6 Boston Celtics 29-13 New York Knicks 27-16 Milwaukee Bucks 24-17 Indiana Pacers 24-19 Atlanta Hawks 22-19 Orlando Magic 23-21 Miami Heat 21-20 Detroit Pistons 21-21 Chicago Bulls 18-25 Philadelphia 76ers 15-26 Brooklyn Nets 14-29 Charlotte Hornets 10-28 Toronto Raptors 10-32 Washington Wizards 6-35

-WESTERN CONFERENCE