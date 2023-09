Sport in tv oggi lunedì 18 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di lunedì 18 settembre 2023. Tanto calcio quest’oggi, con due posticipi del quarto turno di Serie A e la vigilia delle partite di Champions League con Milan e Lazio protagoniste domani. Spazio anche alla Serie C, mentre sul fronte degli altri sport proseguono i Mondiali di lotta libera che mettono in palio anche preziose carte olimpiche in vista di Parigi 2024.