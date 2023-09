Sheriff Tiraspol-Roma in tv: data, orario, canale e diretta streaming Europa League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Sheriff Tiraspol e Roma, valida per il primo turno della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Dopo la goleada sull’Empoli in campionato è tempo di tornare in Europa per la squadra di Josè Mourinho, subito impegnato in una trasferta impegnativa e soprattutto lontana da casa. La sfida è in programma giovedì 21 settembre alle 18:45 allo Stadionul Sheriff di Tiraspol. Diretta su Sky Sport e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.