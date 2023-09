Ciclismo, Kuss sulle bici truccate: “Nemmeno mi arrabbio, è così stupido”

Dopo il successo di Sepp Kuss alla Vuelta ha scatenato diverse polemiche. Jerome Pienau ex ciclista e general manager del team B&B Hotels-KTM fino al 2022, ha dichiarato ai microfoni di RMC Sports: “Kuss è andato a prendere un gruppo di corridori forti andando 10 chilometri all’ora più veloci di loro. C’erano talenti come Ayuso, Uijdebroeks e Soler. Si vede uno spettatore che fa un passo a centro strada, Kuss lo vede, frena e riparte velocissimo. Sul Tourmalet. Come ci si spiega una cosa del genere?“. L’accusa è quella di doping tecnologico, a cui lo statunitense ha risposto a GCN: “Dalla tv non si vede da dove viene il vento, quale è la potenza, ecc. Ad esempio, sul Tourmalet, c’era un tratto pianeggiante nella zona più ripida. Lo sapevo che partendo da dietro potevo arrivare a una velocità tre volte superiore a quella di Ayuso. Poi mi sono dovuto fermare perché c’era uno spettatore che correva al mio fianco e sono ripartito. Ma questo non mi preoccupa, non mi arrabbio nemmeno, perché è così stupido da dire. Non mi interessa“