Bologna, Thiago Motta sul caso Arnautovic: “Nulla di personale, tra noi non ci sono problemi”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A 2022/2023 contro la Lazio. Il tema principale è stato il mancato ingresso in campo di Marko Arnautovic contro il Torino, interpretato come un segnale di attrito tra i due: “Non ci sono problemi a livello umano. La mia è stata una scelta esclusivamente professionale. Fin da quando sono arrivato ho messo in chiaro che 11 giocatori partono titolari, alcuni subentrano e tutti gli altri devono continuare ad allenarsi per trovare spazio. Marko era fuori da 40 giorni e il suo momento arriverà. Ribadisco però che ciò che è successo non è nulla di personale“.