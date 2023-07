Sport in tv oggi, giovedì 20 luglio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv di oggi, giovedì 20 luglio. Spettacolo in vasca a Fukuoka, dove sono in corso i Mondiali delle discipline acquatiche. Prosegue anche la Volley Nations League maschile con altri due quarti di finale, ancora tanto tennis con cinque tornei tutti in questa settimana, e poi le amichevoli estive di calcio con ben sette squadre di A in campo. Ecco allora di seguito la programmazione odierna.