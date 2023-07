Mondiali Fukuoka 2023, 10m maschile: Giovannini e Larsen fuori dai 30, niente pass per la semifinale

Non ci saranno atleti italiani nella semifinale della piattaforma 10m individuale maschile di tuffi dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. In occasione delle eliminatorie, sono stati infatti eliminati sia Riccardo Giovannini che Andreas Sargent Larsen. I due hanno concluso rispettivamente al 31° ed al 34° posto con 325.25 e 322.30. Sfumata dunque la ghiotta occasione di qualificarsi in semifinale, che mette in palio ben 12 carte per i prossimi Giochi di Parigi 2024. Il miglior punteggio dei preliminari dalla piattaforma porta la firma del cinese Lian con 466.90 punti, seguito dal connazionale Yang, distante appena 0.95. Terzo posto per il malesiano Anak Lises con 449.65.

GLI ITALIANI IN GARA OGGI

IL PROGRAMMA DEI TUFFI: DATE E ORARI

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE

GLI ITALIANI IN GARA. GIORNO PER GIORNO

TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

TUTTE LE CARTE OLIMPICHE IN PALIO A FUKUOKA

TUFFI, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO