Il danese Rasmus Hojlund arriva in prestito al Napoli con riscatto: contratto fino al 2030. Dopo la sosta sarà a disposizione di Conte.

Il matrimonio tra Rasmus Hojlund e il Napoli è ormai realtà. L’ex attaccante del Manchester United è arrivato ieri nella Capitale e questa mattina si è presentato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche di rito. Subito dopo firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri fino al 30 giugno 2030.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 40 milioni, che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Per Hojlund si tratta della seconda esperienza in Serie A dopo quella con l’Atalanta nella stagione 2022-23. Il nuovo centravanti azzurro raggiungerà però i compagni solo dopo gli impegni con la nazionale danese nella sosta: sarà dunque a disposizione di Antonio Conte per la sfida del 13 settembre contro la Fiorentina.