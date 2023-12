Sport in tv oggi domenica 24 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 24 dicembre. Lo sport alla vigilia del Natale propone ben poco, ma c’è pur sempre qualcosina per tenerci compagnia sotto le feste, a cominciare dal basket, sia con l’NBA che con la Serie A1 italiana e in campo Olimpia e Cremona, e ancora la Premier League e il rugby, nulla più. Di seguito ecco la programmazione.