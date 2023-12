Basket, Serie A 2023/2024: buona la prima di Napier, Milano batte Cremona 74-51

L’Olimpia Milano batte 74-51 Cremona in casa nel posticipo della 13ª giornata di Serie A1 2023/2024 di basket. Match molto più combattuto di quanto detto dal punteggio. La Vanoli mette in difficoltà l’EA7 e crolla improvvisamente nell’ultimo quarto, subendo un parziale di 18-2 nella prima metà del periodo finale. Buona la prima di Napier, al ritorno con la canotta di Milano, con 16 punti e un ottimo 6/8 dal campo. In doppia cifra anche Hall con 14 punti e 5 rimbalzi. McCullogh ultimo a mollare degli ospiti con 21 punti e 8/12 dal campo. Olimpia che sale al sesto posto con 8 vittorie e 5 sconfitte. Cremona a 6 vittorie e 7 sconfitte a due giornate dalla fine del girone d’andata e con la sfida decisiva con Pistoia, 6V-7P, per un posto nelle final eight.

RISULTATI E CLASSIFICA

LA PARTITA

Olimpia Milano con Bortolani, Melli, Hall, Hines e Napier, al ritorno con l’EA7, in quintetto. In panchina Gravaglia, Tonut, Kamagate, Flaccadori, Caruso, Shields, Voigtmann. Cremona con Adrian, Zegarowski, Pecchia, McCullogh e Golden dall’inizio. In panchina Denegri, Lacey, Piccoli, Zanotti e Eboua.

Avvio di primo quarto molto equilibrato con Cremona molto intensa in difesa e Milano poco precisa in attacco. Arrivano i primi due punti in canotta Olimpia per Napier. Tante rotazioni da entrambe le parti con coach Cavina che fa toccare il parquet a tutti i 10 giocatori a disposizione. Pochi falli e azioni scorrevoli per un primo periodo che si chiude 16-11 per Milano, grazie al piccolo break nel finale firmato Tonut e Flaccadori. Nel secondo quarto McCullogh trascina la Vanoli fino al -1 sul 21-20 costringendo Messina a chiamare timeout. In uscita dalla pausa l’Olimpia cambia passo e sfrutta una serie di tre palle perse di Cremona per scappare via sul 32-22 di fine secondo periodo. Sono 8 i punti per Napier a metà partita. Milano prova ad allungare ancora in avvio di terzo quarto, ma McCullogh è perfetto dall’arco, 5/5 in totale e 3/3 nel quarto, e segna 11 punti in 5 minuti tenendo in vita Cremona a -10 sul 48-38. La Vanoli si riavvicina nel finale e arriva agli ultimi 10 minuti sotto di 7 sul 54-47. Gli ospiti hanno l’occasione per rientrare in apertura di quarto quarto, ma crollano improvvisamente subendo un parziale di 18-2 in 6 minuti che chiude in maniera drastica il match. 74-49 a 5 minuti dalla fine e Milano trova la terza vittoria in fila in campionato.