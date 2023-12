Napoli, disavventura per Mazzarri: si dilunga in conferenza stampa, perde il pullman e torna a casa in taxi

Serata non facile per il Napoli di Walter Mazzarri, sconfitta per 2-0 dalla Roma. Il tecnico ha dovuto anche affrontare una disavventura post partita, dopo essersi trattenuto più del previsto in conferenza stampa. Infatti, terminati i suoi impegni, si è reso conto che il pullman della squadra era già partito e ha dovuto chiamare un taxi per tornare a casa.