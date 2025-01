Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, domenica 12 gennaio 2025. Cominciano finalmente gli Australian Open di tennis a Melbourne e debuttano subito due azzurri: Luciano Darderi e Matteo Gigante. Mattinata dedicata poi agli sport invernali, dallo sci alpino al biathlon, e alla Serie A, con partite dalle 12:30 fino alle 20:45. Guai a dimenticare infine volley, basket e golf per una domenica tutta da vivere. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.