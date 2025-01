Dichiarazioni pesantissime contro il club di De Laurentiis sulla gestione del georgiano, a un passo dal Paris Saint-Germain

Kvara al Paris Saint-Germain, ormai ci siamo. L’agente del georgiano sta definendo i dettagli del contratto che legherà il suo assistito al club transalpino, pronto a definire nelle prossime ore l’accordo con il Napoli. Un accordo che si aggirerà sugli 80 milioni di euro bonus compresi. Nell’operazione non dovrebbe confluire alcuna contropartita tecnica, si era parlato di Asensio e ancor prima di Skriniar ma entrambi hanno ingaggi alti. Lo slovacco potrebbe rientrare in scena in caso di apertura al prestito.

Napoli, tre colpi per Conte coi soldi di Kvaratskhelia: i possibili eredi del georgiano

Coi soldi di Kvaratskhelia gli azzurri potrebbero regalare a Conte tre grandi acquisti, al di là di Danilo (risolverà con la Juve prima della firma) e Billing arrivato dal Bournemouth. Per la mediana nelle ultime ore ha ripreso quota la candidatura di Lorenzo Pellegrini, che la Roma è disposta a lasciar partire. Rappresenta una sorta di piano B a Frattesi, con l’Inter non propensa a cederlo al Napoli, ossia a una rivale per lo Scudetto. Il futuro prossimo della mezz’ala potrebbe essere proprio in giallorosso.

Per l’eredità di Kvara il grande obiettivo è Zhegrova del Lille, ma al momento i transalpini mantengono la porta chiusa a chiave. Stando a ‘Sky Sport’ adesso Manna sta valutando Galeno del Porto, l’estate scorsa trattato a lungo dal suo ex capo Giuntoli. La Juventus non è più sull’esterno portoghese, così il club di De Laurentiis ha quasi la strada spianata. I costi, però, non sono bassi. Sullo sfondo, ma non troppo, restano Chiesa (molto stimato da Conte) e Ndoye del Bologna.

Kvara, accusa pesante al Napoli: “Trattato come uno schiavo”

“Deve andare via subito”. Non potevano che fare rumore le dichiarazioni dell’ex stella del calcio georgiano in merito al trattamento riservato dal Napoli al classe 2001: “Lo usano come uno schiavo”, l’affermazione più pesante di Revaz Chelebadze riportata da ‘Fanpage.it’.

“Kvara ha urgente bisogno di lasciare il Napoli – sottolinea Chelebadze – È il miglior giocatore del campionato e ha il 19esimo o 20esimo stipendio della squadra. È semplicemente irrispettoso nei suoi confronti. Al Napoli non lo rispettano e lo usano come uno schiavo. Queste cose feriscono l’autostima di una persona”.

In linea con Chelebadze lo storico procuratore e noto tifoso del Napoli, Enrico Fedele: “La società lo ha trattato male – le sue parole a ‘Fuorigioco’, programma in onda su ‘Tele A’ – Dopo lo Scudetto ha rinnovato il contratto a diversi giocatori, non a lui che ci è rimasto molto male. Lo capisco, perché avrebbero dovuto alzargli lo stipendio. club avrebbe dovuto rinnovargli il contratto a cifre decisamente superiori”.

“Il vero motivo della discordia – ha aggiunto Fedele in conclusione – è stato sulla clausola risolutiva. Il Napoli avrebbe voluto fissarla a circa 120 milioni, mentre Kvara ed entourage sugli 80 perché temevano che una cifra troppo alta avrebbe allontanato i potenziali acquirenti”.