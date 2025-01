Prosegue la regular season di Nba, tra diversi match interrotti a causa degli incendi che mettendo in ginocchio Los Angeles negli ultimi giorni. Continua il grande periodo di forma di Detroit (20-19), che batte Toronto (8-31) in casa 123-114. Ennesima tripla doppia stagionale per il solito Cade Cunningham, che mette a referto 22 punti, 10 rimbalzi e 17 assist in 37 minuti sul parquet. Ottima serata al tiro per Tim Hardaway Jr, che chiude con 27 punti e l’88% dall’arco (7/8). Bene anche Malik Beasley con 18 punti in uscita dalla panchina. Tobias Harris aggiunge 17 punti e 7 rimbalzi. 15 minuti in campo per Simone Fontecchio, che contribuisce alla causa con 9 punti e 3 rimbalzi in second unit. I Raptors mandano sette giocatori in doppia cifra, ma non basta per evitare la nona sconfitta nelle ultime dieci uscite (5ª consecutiva). 25 punti per Immanuel Quickley e 16 punti+12 rimbalzi per Scotite Barnes. 14 punti a testa per Bruce Brown e Chris Boucher. Gradey Dick ne mette 13 e RJ Barrett 10. Ottava vittoria nelle ultime dieci per Detroit, che si sta meritando un piazzamento in piena zona play in.

Partita al cardiopalma tra Minnesota (20-18) e Memphis (25-14). Alla fine a spuntarla sono i Grizzlies per 127-125. Rimonta finale per gli orsi, che si trovavano sotto di quattro punti a un minuto e mezzo dalla sirena. I due liberi di Jaren Jackson Jr avvicinano la squadra di Jenkins, poi Ja Morant si prende la scena mettendo dentro i canestri del pareggio e del sorpasso Memphis, che torna a vincere dopo il ko casalingo contro Houston. Si ferma la striscia di tre vittorie consecutive (Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Orlando Magic) di Minnesota. Nonostante i quattro punti decisivi negli ultimi 40 secondi, serata storta al tiro per Morant, che mette a referto 12 punti, 5 rimbalzi e 4 assist con il 26% dal tiro (5/19). Jaren Jackson mvp con 33 punti e 8 rimbalzi. Lo segue Desmond Bane con 21 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. 11 punti a testa in uscita di panchina per Luke Kennard e Santi Aldama. Sponda Timberwolves, non servono i 27 punti (64% al tiro) e il 6/11 dall’arco di Donte DiVincenzo e i 21 con 6 rimbalzi di Jaden McDaniels. Sottotono Anthony Edwards con 15 punti in 39 minuti sul parquet (4/13 dal campo).

Miami (20-17) domina dall’inizio alla fine in casa di Portland (13-25). Al Moda Center finisce 119-98 per gli Heat, che mettono in fila il terzo successo dopo le affermazioni su Utah e Golden State. Tyler Herro trascina i suoi con 32 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e sette triple a segno. Solido Nikola Jovic in uscita dalla panchina con 21 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. Jaime Jaquez Jr e Terry Rozier aggiungono 11 punti a testa. Doppia doppia da 13 punti+11 rimbalzi per Bam Adebayo. Seconda sconfitta in fila per i Trail Blazers. Inutili ai fini del risultato i 28 punti di Anfernee Simons e la doppia doppia da 15 punti+12 rimbalzi di Deni Avdija.

I risultati della notte

Detroit Pistons-Toronto Raptors 123-114

Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 125-127

Portland Trail Blazers-Miami Heat 98-119

Classifica aggiornata

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 33-4

Boston Celtics 27-11

New York Knicks 25-14

Milwaukee Bucks 20-16

Orlando Magic 22-18

Indiana Pacers 21-18

Miami Heat 20-17

Detroit Pistons 20-19

Atlanta Hawks 19-19

Chicago Bulls 18-20

Philadelphia 76ers 15-21

Brooklyn Nets 13-25

Charlotte Hornets 8-27

Toronto Raptors 8-31

Washington Wizards 6-30

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 31-6

Houston Rockets 25-12

Memphis Grizzlies 25-14

Denver Nuggets 22-15

Dallas Mavericks 22-16

Los Angeles Lakers 20-16

Los Angeles Clippers 20-17

Minnesota Timberwolves 20-18

Sacramento Kings 19-19

Golden State Warriors 19-19

San Antonio Spurs 18-19

Phoenix Suns 17-19

Portland Trail Blazers 13-25

Utah Jazz 9-27

New Orleans Pelicans 8-31