Sport in Tv mercoledì 11 giugno: dalla pallavolo al ciclismo, tutti gli eventi in programma nella giornata di oggi: ecco quali sono

Il Giro del Delfinato sta entrando nel vivo ed è senza dubbio l’evento che catalizza la maggiore attenzione nella giornata odierna sportiva. Ma non c’è solo ciclismo in questo mercoledì 11 giugno. Diversi, infatti, gli eventi a partire dalla Nations League di pallavolo fino all’Atp di Stoccarda di tennis, un torneo 250 che di fatto regala diverse emozioni.

Per quanto riguarda l’automobilismo attenzione concentrata sulla 24 Ore di Le Mans, con la doppia sessione di prove libere e Qualifiche. E non manca anche il calcio ovviamente. In attesa che prenda il via il Mondiale per Club, con la partita inaugurale in programma il 14 giugno, protagonista assoluto è l’Europeo Under 21, con l’Italia che scenderà in campo alle 21 e sfiderà la Romania.

Una giornata, insomma, davvero intensa per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto di sport e quant’altro. Vediamo, però, nel dettaglio tutti gli impegni in programma.

Sport in Tv: il programma completo

10.30 Lotta, Europei Cadetti: terza giornata – Diretta streaming su UWW+

11.00 Volley, Nations League: Cina-Giappone – Diretta streaming su VBTV

11.00 Tennis, ATP Stoccarda: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, ATP ‘s-Hertogenbosch: primo turno e ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA ‘s-Hertogenbosch: primo turno e ottavi di finale (2° match sul Court 1 Elisabetta Cocciaretto-Bernarda Pera) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

11.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale maschile carabina 50 metri 3 posizioni a Monaco di Baviera – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

14.00 Tennis, WTA Londra: ottavi di finale – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 21.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

14.00 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, prove libere 1 – Diretta tv su Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

14.15 Ciclismo, Giro del Delfinato: quarta tappa – Diretta tv su Rai Sport (dalle 15.50) ed Eurosport 1 (dalle 15.25); live streaming su Rai Play (dalle 15.50), discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (dalle 15.25)

14.30 Volley, Nations League: Serbia-Turchia – Diretta streaming su VBTV

14.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale femminile pistola 25 metri a Monaco di Baviera – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

17.00 Volley, Nations League: Bulgaria-Italia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

18.00 Calcio, Europei Under 21: Slovacchia-Spagna – Diretta streaming su UEFA.tv

18.45 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, qualifiche – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

19.00 Volley, Nations League: Ucraina-USA – Diretta streaming su VBTV

21.00 Calcio, Europei Under 21: Italia-Romania – Diretta tv su Rai 2, live streaming su Rai Play

21.00 Calcio, Europei Under 21: Polonia-Georgia – Diretta streaming su UEFA.tv

21.00 Calcio, Europei Under 21: Portogallo-Francia – Diretta streaming su UEFA.tv

22.00 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, prove libere 2 – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

22.30 Volley, Nations League: Argentina-Francia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

22.30 Volley, Nations League: Brasile-Iran – Diretta streaming su VBTV