Continuano a susseguirsi voci su un possibile addio di Max Verstappen. Stavolta, la fonte è molto autorevole.

Basta una stagione non eccellente a spingere un pluricampione come Max Verstappen a lasciare la sua scuderia? Secondo molti esperti che si sono espressi in questo periodo, sì, il pilota potrebbe davvero dare forfait a Red Bull se le prestazioni della RB-21 e del team in generale non torneranno quelle di una volta. E a dirlo non sono certo i primi arrivati o dei giornalisti che non sanno di cosa parlino…

La prima persona ad aver affermato implicitamente che Verstappen potrebbe dare l’addio a Red Bull è stato Adrian Newey, suo ex mentore alla squadra di Milton Keynes che oggi lavora come progettista per Aston Martin, nel tentativo di fare come in passato e portare al titolo una squadra finora molto sfortunata e povera di risultati. Newey aveva detto che: “Se Aston Martin vuole attirare Verstappen, deve proporgli un’auto molto veloce. L’equazione è semplice, Max corre solo per vincere”.

Anche vari piloti come Ralf Schumacher hanno parlato direttamente di un suo possibile divorzio da Horner e co., anche se per il momento dalle parti in questione sono arrivate varie timide smentite. Insomma, la situazione è in continua evoluzione. Ma se invece avvenisse un grande colpo di scena e si arrivasse ad un vero e proprio ritiro di Max? Scenario impossibile? Giudicate voi stessi in base alla fonte che lo ha supposto.

La confessione del “fedelissimo”: Max si ritira presto

Mentre si parla di un possibile trasferimento di Verstappen ora in Mercedes ora in Aston Martin, una persona che lo conosce molto bene e che ha collaborato con lui per anni parla direttamente di ritiro. Il fatto è che questo addio alle scene potrebbe arrivare solo ed esclusivamente ad una condizione. Del resto, Verstappen non ha mai nascosto il suo desiderio di correre anche in altre categorie del motorsport.

Durante una diretta su YouTube con Lucas Stewart, il meccanico di Red Bull ed ex collaboratore di Verstappen, Calum Nicholas, ha espresso il suo parere. Tra una buca di golf e l’altra, Calum si è confessato ed ha detto cosa pensa che farà in futuro il suo amico: “Io penso che quest’anno vincerà il quinto titolo piloti. Poi, si ritirerà dalla Formula Uno”, il suo parere.

Il fatto è che ci sono due punti da considerare: non per sminuire l’ipotesi di Calum ma Verstappen ha un contratto valevole fino al 2028 con poche clausole rescissorie, tra cui la possibilità di andarsene anzitempo se non risultasse tra i primi tre piloti del mondo a fine stagione. E qui, si arriva alla seconda: non è affatto detto che Max possa vincere il titolo quest’anno, data la situazione con la McLaren. Brutale ma vero, anche se tutto può succedere.