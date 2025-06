Si è chiusa nel miglior modo possibile la trattativa che sancirà il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli di Antonio Conte: giovedì 12 il centrocampista a Villa Stuart per le visite mediche.

Ormai non sembrano esserci più dubbi e ostacoli: la trattativa per il passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli è conclusa. Domani, giovedì 12 giugno, il centrocampista belga sarà in Italia, presso al clinica Villa Stuart di Roma, dove si sottoporrà alle visite mediche, prima di firmare il contratto con il nuovo club.

Il calciatore, che lascia il Manchester City, arriva da svincolato alla corte di Antonio Conte, e dovrebbe firmare un contratto per due stagioni, con una opzione per una terza. L’ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni netti a stagione (ai quali si aggiungerà un bonus di circa 10 milioni alla firma.

De Bruyne ha chiuso la stagione con due partite della nazionale belga battendo 4-3 il Galles con un suo gol e procurandosi il calcio di rigore trasformato dal prossimo compagno di squadra Lukaku.