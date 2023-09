Caso Rubiales, Carvajal: “Mai detto che Hermoso non sia la vittima”

Le prime dichiarazioni di Dani Carvajal sul caso Hermoso-Rubiales avevano scosso un pochino di polemiche fra i media spagnoli, tant’è che il difensore spagnolo del Real Madrid ha dovuto chiarire a molti il suo pensiero. Queste le sue parole ai microfoni di AS.

Le parole di Carvajal: “Tutto quello che ho detto è chiaro. Difendo la presunzione di innocenza, che è un diritto costituzionale e lo rispetto. Non posso vittimizzare o incolpare nessuno senza una sentenza definitiva. È molto difficile mettere 24 opinioni nello spogliatoio. Lo abbiamo fatto con le migliori intenzioni, per loro, per noi, e penso che sia stata una dichiarazione in linea con la situazione e con ciò che rappresentiamo. Le ripercussioni? A questo livello mediatico la ripercussione è altissima. Siamo al centro dell’attenzione nel bene e nel male. Vorrei che si parlasse di più dello Mondiale vinto dal calcio femminile. Non commenterò. Ognuno può fare quello che ritiene conveniente e io preferisco non farlo. L’opinione che ho di Rubiales è che abbiamo avuto un ottimo trattamento professionale. Da giocatore ci ha sempre aiutato in modo eccezionale in termini di famiglie, campionati e altro, e io non sono nessuno per creare o distruggere la FEF. In nessun momento ho detto che Jenni non è la vittima, solo che bisogna mantenere la presunzione di innocenza. Se sta attraversando di più, devi mostrarle solidarietà. Inoltre non penso che il presidente si stia divertendo. Non sono qui per classificare nessuno“.