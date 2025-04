Una nuova giornata di sport da seguire in tv. Mercoledì 30 aprile 2025 entra nel vivo la Champions League, con la semifinale d’andata tra Barcellona e Inter. Occhi puntati sul Masters 1000 e Wta 1000 di Madrid. Senza dimenticare il curling, con Constantini e Mosaner sempre più protagonisti ai Mondiali di doppio misto. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.