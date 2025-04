Il futuro di Victor Osimhen è destinato a infiammare il prossimo mercato estivo e la cosa certa è che sarà lontano da Napoli. Sono tante infatti le pretendenti per il nigeriano, artefice di un’ottima stagione in Turchia.

L’attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray dal Napoli dall’estate scorsa, sta vivendo una stagione da protagonista assoluto: 31 gol in 36 presenze hanno rilanciato il suo valore e attirato su di lui l’interesse dei principali club europei. Il numero 9 non resterà a Castel Volturno al suo ritorno in Italia: la società partenopea è già pronta a cederlo, con la speranza di incassare una cifra molto vicina alla clausola da 75 milioni di euro fissata per i club stranieri. Tra le squadre più interessate a Osimhen spicca anche la Juventus. Cristiano Giuntoli sogna il grande colpo per restituire entusiasmo all’ambiente dopo una stagione complicata, ma portare il centravanti nigeriano a Torino sarebbe un’operazione difficile, ma non impossibile, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Un altro club pronto a lanciare l’assalto è il Manchester United, altra big che quest’anno ha deluso praticamente su tutti i fronti, ad eccezione dell’Europa League ancora in corso. I Red Devils, nonostante tutto, mantengono il loro appeal a livello internazionale e dispongono delle risorse economiche necessarie per pagare la clausola di Osimhen. Il club inglese aveva già mostrato interesse nelle scorse finestre di mercato e sembrava intenzionato a tornare alla carica in estate. Tuttavia, qualcosa nelle strategie di mercato all’Old Trafford sembra aver cambiato direzione.

Lo United dimentica Osimhen: Amorim punta su Cunha

Nelle ultime ore, si è registrata una svolta significativa: il Manchester United avrebbe trovato un accordo verbale con Matheus Cunha, attaccante brasiliano classe 1999 attualmente al Wolverhampton. Secondo quanto riportato da Football Insider, i Red Devils sono pronti a pagare la clausola rescissoria da circa 73 milioni di euro (63,5 milioni di sterline) inserita nel nuovo contratto di Cunha. Con 15 gol messi a segno in Premier League in questa stagione e 17 totali in tutte le competizioni, Cunha si è confermato uno degli attaccanti più completi e versatili del campionato inglese.

Può giocare da centravanti, seconda punta o trequartista, caratteristiche che hanno convinto Ruben Amorim, tecnico dello United, a puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo. L’idea è quella di schierarlo in una posizione più larga, dietro a un vero numero 9, sfruttando la sua capacità di creare spazi e finalizzare l’azione. Il tecnico portoghese ha confermato in conferenza stampa l’apertura al nuovo arrivo, pur senza sbilanciarsi troppo: “È il Manchester United. Ci sono molti giocatori che vogliono giocare per il nostro club. Sappiamo che, nonostante i problemi, abbiamo ancora un’attrattiva enorme”.