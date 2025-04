Denver ribalta la serie. I Nuggets battono i Los Angeles Clippers 131-115 in gara-5 e completano la rimonta salendo sopra 3-2. Solita tripla doppia di Nikola Jokic, ma con soli 13 punti (+10 rimbalzi e 12 assist). Dopo quattro prestazioni poco appariscenti, ecco il primo acuto di Jamal Murray, tornato per una notte ai livelli del 2023 e con 43 punti a referto (17/26 dal campo, 8/14 da tre) in 40 minuti in campo. Bene anche Aaron Gordon (23 punti) e Russell Westbrook (21 punti) in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Michael Porter Jr (14) e Christian Braun (11 punti+12 rimbalzi). Sponda Clippers, in calo James Harden. Sono 11 punti con 8 assist per l’ex Houston Rockets. Bene Ivica Zubac (27 punti+5 rimbalzi) e Kawhi Leonard (20+9+11), ma la franchigia Californiana ora è chiamata a vincere in casa in gara-6 per provare ad espugnare Denver in gara-7.

Detroit non molla

I Pistons passano 106-103 al Madison Square Garden e annullano il primo match point ai Knicks. Il solito Cade Cunningham porta 24 punti, 8 rimbalzi, 8 assist e un super +13 di plus/minus in 37 minuti sul parquet. Lo segue a ruota Ausar Thompson con 22 punti e 7 rimbalzi. Bene dalla panchina Dennis Schroder (14 punti) e Malik Beasley (10 punti). Sei giocatori in doppia cifra per New York. Guida OG Anunoby con 19 punti. 17 a testa per Karl Anthony Towns e Miles Bridges e segue Jalen Brunson con 16 punti. La serie si sposta a Detroit per gara-6 con la possibilità di un’accesissima gara-7 sempre al Garden nella Grande Mela.

Boston e Indiana chiudono le serie

Boston non sbaglia e batte in casa Orlando 120-89. 35 punti, 8 rimbalzi e 10 assist per Jayson Tatum, che nelle ultime tre partite della serie ha mantenuto un livello di gioco straordinario (36 punti, 11 rimbalzi e 6 assist di media). Bene anche Jaylen Brown con 23 punti e 6 rimbalzi. Dalla second unit arrivano 10 punti a testa per Payton Pritchard e Sam Hauser. Cedono in gara-5 Magic, nonostante i 25 punti di Franz Wagner e 19 di Paolo Banchero. Boston ora attende in semifinale la vincente di Knicks-Pistons.

Rimonta folle di Indiana in gara-5. I Pacers la spuntano su Milwaukee all’overtime 119-118 dopo essere stati sotto 118-111 a 40 secondi alla fine. Gestione disastrosa dei Bucks, con due palle perse di Gary Trent Jr., che chiudono nel peggiore dei modi i loro Playoff. Terza eliminazione consecutiva al primo turno per Giannis Antetokounmpo (30 punti+20 rimbalzi+13 assist), che potrebbe aver giocato l’ultima partita con la canotta dei Bucks, che rischiano anche di fare a meno per tutta la prossima stagione, sicuramente nei primi mesi, di Damian Lillard (rottura tendine d’Achille in gara-4). Avanza Indiana, che avrà in semifinale i Cleveland Cavaliers.