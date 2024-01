Sport in tv mercoledì 3 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

La giornata di domani, mercoledì 3 gennaio, sarà ricca di eventi sportivi. Prosegue il tennis con i tornei di Brisbane, al maschile e al femminile, di Hong Kong, al maschile, e Auckland, al femminile. In campo Arnaldi a Brisbane contro il qualificato Klein, mentre Giorgi e Bronzetti contro Ostapenko e Sabalenka. Torna in campo l’Italia nella United Cup con Sonego-Mannarino alle 00:30. In campo anche la Coppa Italia con Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese e la Liga con il big match tra Girona e Atletico Madrid.