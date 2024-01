Olimpico strapieno ed emergenza difensiva: la Roma sfida la Cremonese con l’obiettivo derby

Non c’è sicuramente l’effetto sorpresa negli accoppiamenti della Roma nel 2024 delle coppe. La terza sfida consecutiva in Europa contro il Feyenoord arriverà infatti un mese dopo il secondo confronto in due anni con la Cremonese in Coppa Italia. Nella scorsa stagione i grigiorossi eliminarono a sorpresa Dybala e compagni e quest’anno proveranno a regalarsi un nuovo passaggio del turno in un Olimpico tutto esaurito. Pubblico delle grandi occasioni per la Coppa Italia in occasione di una sfida che può essere preludio di derby, visto che la Lazio il suo compito l’ha già fatto e aspetta la vincente ai quarti. Sulla carta la Roma è favorita rispetto alla squadra di Stroppa, ma i precedenti e l’emergenza difensiva impongono massima cautela. La Cremonese è pronta a godersi gli ottavi di finale di Coppa Italia per l’ottava volta nella sua storia e finora i grigiorossi hanno passato il turno in tre occasioni (di cui due dopo la lotteria dei rigori). Numeri niente male per una squadra che ha dimostrato di non voler snobbare la competizione, dopo aver sognato ad occhi aperti con la semifinale della scorsa stagione. Anche per questo Josè Mourinho non farà un turn over completo. Alcune scelte però sono obbligate soprattutto in una difesa che vede Smalling ai box, Mancini a riposo e Ndicka in Coppa d’Africa. Spazio ad una retroguardia d’emergenza con Cristante al centro e Celik e Llorente ai lati. Chance per Karsdorp a destra, mentre Spinazzola (accostato ad alcuni club sauditi) dovrebbe presidiare la corsia opposta. A centrocampo tocca a Paredes con i romani Bove e Pellegrini come mezzali. Riposo per Dybala in attacco, ma non per Lukaku che farà coppia probabilmente con Belotti. L’attaccante belga è il giocatore della Serie A con la più alta percentuale realizzativa (28.9%) tra quelli con almeno cinque gol segnati in tutte le competizioni in questa stagione. Nell’esordio in Coppa Italia Big Rom vuole fare quel che gli riesce meglio.