Milan-Cagliari, Mirante: “Sorpreso da Jimenez. Simic è pronto per fare bene”

Il Milan della linea verde che ha battuto il Cagliari e che si è preso i quarti di finale di Coppa Italia, porta la firma anche di Antonio Mirante, decisivo sullo 0-0 con una grande parata su Petagna. Il portiere dei rossoneri ha parlato a Mediaset soffermandosi sui tanti giovani che oggi hanno preso la scena a San Siro.

Le parole di Mirante: “Giusto dare merito ai giovani, l’approccio non è stato dei migliori, poi abbiamo continuato a trovare le nostre soluzioni soprattutto sulla destra, col passare del tempo e col doppio vantaggio abbiamo giocato discretamente. Mi fa un po’ rabbia il gol subito, ma ci sta, era verso la fine. Simic? Lo vedo pronto se non stacca la spina, ha impatto fisico nonostante non sia altissimo, è uno concentrato e che rischia poco, sa quello che deve fare, ha grande prospettiva. I giovani mi sono piaciuti tutti, Jimenez è stato una grande sorpresa, quest’anno i giovani devono essere un grande serbatoio“.