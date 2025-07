Mercoledì 2 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, con gli occhi di tutti puntati su Wimbledon, dove va in scena il secondo turno con diversi italiani impegnati sull’erba londinese, tra cui Jasmine Paolini.

MATTINA

09.30 NUOTO – Europei juniores, batterie (diretta streaming su European Aquatics Tv)

10.30 LOTTA – Europei Under 20 (diretta streaming su UWW+)

12.00 TENNIS – Wimbledon, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, Sky Sport 4K, Sky Sport 251-256; diretta streaming su Sky Go, NOW). Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen (primo turno, ore 12.00), Paolini-Rakhimova (terzo match dalle ore 12.00), Bellucci-Lehecka (terzo match dalle ore 12.00), Darderi-Fery (quarto match dalle ore 12.00)

POMERIGGIO

16.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Canada Open (diretta streaming su BWF Tv)

18.00 NUOTO – Europei juniores, finali (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Islanda-Finlandia (diretta streaming su UEFA Tv)

SERA

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Svizzera-Norvegia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)