La doppietta di Guirassy trascina il Borussia Dortmund ai quarti di finale del Mondiale per club 2025, dove i tedeschi sfideranno il Real Madrid.

Il Borussia Dortmund è l’ultima squadra a completare il quadro dei quarti di finale del Mondiale per club 2025. Grazie alla doppietta di Guirassy, il club tedesco ha sconfitto 2-1 i messicani del Monterrey conquistando il pass per il turno successivo della competizione.

Al Mercedes Benz Stadium di Atlanta i gialloneri sembrano mettere subito la strada in discesa verso la qualificazione, andando sul 2-0 nei primi 24 minuti. Il Monterrey, però, accorcia le distanze al 48′ con Bertrame e sfiora il clamoroso pareggio nel finale con Sergio Ramos, il cui colpo di testa va fuori di pochissimo.

Ora il Borussia Dortmund sfiderà il Real Madrid per un posto in semifinale, in quello che sarebbe potuto essere il derby della famiglia Bellingham, ma il più giovane dei due, Jobe, diffidato, dopo l’ammonizione contro i messicani dovrà saltare la sfida contro il fratelo più grande.