Azzurri subito d’oro e d’argento con le staffette 4×100 stile libero agli Europei juniores di nuoto che si stanno svolgendo da ieri a Samorin, in Slovacchia.

La nazionale juniores di nuoto ha avuto giusto il tempo di concludere il 61° Trofeo Settecolli IP che è subito partita per Samorin, in Slovacchia. Sei giorni di gare fino a domenica per i 38 convocati, 22 femmine e 16 maschi, che sono guidati dal tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli e il suo staff. Finali dalle ore 18:00.

Nella prima giornata l’Italia conquista due medaglie, un oro e un argento, con le 4×100 stile libero. La staffetta maschile è d’oro in 3’18″34 con Francesco Ceolin (50″08), Daniele Del Signore (49″36), Luca Antonio Scampicchio (49″83) e Daniel D’Agostino (49″07) davanti a Francia (3’19″26) e Gran Bretagna (3’20″00); quella femminile è d’argento con Alessandra Leoni (55″56), Ludovica Di Maria (56″14), Alessandra Mao (55″15) e Caterina Santambrogio (54″84) in 3’41″69 a quattro decimi dalla Spagna prima in 3’41″29.

Completa il podio la Germania in 3’42″36. Settimo posto per Marta Taddei (H. Sport Firenze) in 4’50″81 nella finale dei 400 misti vinta dalla britannica Amalie Smith con il record della manifestazione in 4’37″02.

Finali 1ª giornata – 1 luglio

400 misti F

1. Amalie Smith (GBR) 4’37″02 RC

2. Noelle Benkler (GER) 4’39″01

3. Vivien Jackl (HUN) 4’40″40

7. Marta Taddei 4’50″81

4×100 stile libero F

1. Spagna 3’41″29

2. Italia 3’41″69 (Alessandra Leoni 55″56, Ludovica Di Maria 56″14, Alessandra Mao 55″15, Caterina Santambrogio 54″84)

3. Germania 3’42″36

4×100 stile libero M

1. Italia 3’18″34 (Francesco Ceolin 50″08, Daniele Del Signore 49″36, Luca Antonio Scampicchio 49″83, Daniel D’Agostino 49″07)

2. Francia 3’19″26

3. Gran Bretagna 3’20″00

LA SQUADRA AZZURRA A SAMORIN 2025

Alessandra Mao (Team Veneto), Lucrezia Domina (H. Sport Firenze), Emma Vittoria Giannelli (Fiamme Oro / RN Florentia), Bianca Nannucci (RN Florentia), Chiara Sama (Rinascita Team Romagna), Sara Pedemonte (Team Trezzo), Mahila Spennato (RN Florentia), Alessandra Leoni (Ternana Nuoto), Chiara Lamanna (CC Aniene), Benedetta Boscaro (Team Veneto), Greta Rossi (Sporting Club 63), Ludovica Di Maria (Sporting Club 63), Viola Ricci (CC Aniene), Mia Franco (Sporting Mi3), Lucrezia Mancini (Spoleto Nuoto), Irene Burato (Team Veneto), Giulia Leoni (Canottieri Baldesio), Caterina Santambrogio (In Sport Rane Rosse), Marta Taddei (H. Sport Firenze), Giulia Pascareanu (RN Florentia), Giulia Diodati (Pescara Nuoto Pallanuoto), Alice Guarnieri (Aqua Alpha), Daniel D’Agostino (CC Aniene), Andrea Zanin (Nottoli Nuoto 74), Alberto Ferrazza (CC Aniene), Gabriele Valente (In Sport Rane Rosse), Matteo Busilacchi (Nandi Ars Loreto), Lorenzo Fuschini (Imolanuoto), Michele Longobardo (Ranidae), Gabriele Garzia (In Sport Rane Rosse), Daniele Del Signore (Fiamme Gialle / CC Aniene), Matteo Venini (CS Carabinieri / In Sport Rane Rosse), Francesco Pernice (Team Trezzo), Francesco Ceolin (Team Veneto), Nicola Ruben Furlani (Team Verona), Domenico De Gregorio (Olimpia Sport Village), Luca Scampicchio (SSV Bozen), Francesco Volpe (C.S. Portici).

Nel gruppo azzurro, insieme al tecnico responsabile della nazionale giovanile Marco Menchinelli, il dirigente Michele Garufi, i tecnici Davide Pontarin, Mirko Nozzolillo, Anna Azzimonti, Davide Conconi, Lorenzo Palagi, Davide Bizzotto e Carlo Zuccaro, il videoanalista Ivo Ferretti, la fisioterapista Sofia Miniati e il medico Andrea Felici.