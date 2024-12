Lo sport in tv di mercoledì 18 dicembre, con il programma e gli orari di tutti gli eventi. Prosegue il Mondiale per club femminile di volley, con Conegliano e Milano impegnate in Cina, mentre non si ferma lo spettacolo della NBA. Cominciano poi le Next Gen Atp Finals di tennis a Jeddah, così come va avanti la Coppa Italia con Atalanta e Roma impegnate negli ottavi di finale, rispettivamente contro Cesena e Sampdoria. In serata, infine, spazio al basket e al volley con le varie competizioni europee che vedono protagoniste molteplici squadre italiane.

