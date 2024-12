Milwaukee vince la seconda edizione della Nba Cup. I Bucks dominano Oklahoma nell’ultimo atto dell’In-Season Tournament con il punteggio 97-81 alla T-Mobile Arena di Las Vegas e succedono nell’albo d’oro i Los Angeles Lakers (vittoriosi nel 2023 contro Indiana). Thunder che hanno sentito la pressione del grande evento e, dopo un primo tempo equilibrato chiuso sul 50-51, si sciolgono come neve al sole nel terzo quarto segnando soli 14 punti e andando in garbage nel quarto periodo. Giannis Antetokounmpo trascina i suoi con una tripla doppia da 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist. Lo segue Damian Lillard con 23 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. In doppia cifra anche Brook Lopez e Gary Trent Jr. entrambi con 13 punti. A segno anche Aj Green (9 punti) e Taurean Prince (6 punti). 5 punti in uscita dalla panchina per Bobby Portis e 2 per Andre Jackson Jr. partendo in quintetto. Zero punti per Aj Johnson, Chris Livingston, MarJon Beauchamp, Pat Connaughton e Tyler Smith. Assente Chris Middleton per gestione delle energie nel graduale rientro in campo della guardia tiratrice.

RISULTATI E CLASSIFICHE

E i Thunder

Delude sul più bello la squadra di Daigneault. 21 punti per Shai Gilgeous-Alexander, ma con percentuali bassissime dal campo per i suoi standard. 33% dal campo (8/24) con il 22% da tre (2/9 e il 40% da due punti (6/15). Sotto media anche Jalen Williams con 18 punti, 4 rimbalzi e 3 assist con il 40% dal campo (8/20). Doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi per Isaiah Hartenstein. Oltre a delle percentuali basse dei big three dei Thunder, è mancato completamente l’apporto del supporting cast. Contando l’assenza prolungata di Chet Holmgren (frattura all’anca), Isaiah Joe è il quarto realizzatore di Okc con 7 punti. Seguono Ajay Mitchell (5 punti), Cason Wallace (5 punti), Luguentz Dort (4 punti), Kenrich Williams (3 punti) e Alex Caruso (2 punti). A secco Aaron Wiggins, Dillon Jones e Branden Carlson.

In regular season

Partita che vale anche per le classifiche di Conference. Milwaukee si conferma al quinto posto con 15 vittorie (ottava nelle ultime dieci uscite) e 11 sconfitte. Oklahoma sempre in testa a Ovest con 20 vittorie e 5 sconfitte e due partite di vantaggio su Memphis. Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 l’Nba non scenderà in campo per poi tornare protagonista nella notte successiva con ben 13 partite: Detroit Pistons-Utah Jazz (ore 01.00), Orlando Magic-Oklahoma City Thunder (01.00), Washington Wizards-Charlotte Hornets (01.00), Boston Celtics-Chicago Bulls (o1.30), Toronto Raptors-Brooklyn Nets (01.30), Houston Rockets-New Orleans Pelicans (02.00), Memphis Grizzlies-Golden State Warriors (02.00), San Antonio Spurs-Atlanta Hawks (02.00), Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers (02.30), Phoenix Suns-Indiana Pacers (o3.00), Minnesota Timberwolves-New York Knicks (03.30), Portland Trail Blazers-Denver Nuggets (04.00) e Sacramento Kings-Los Angeles Lakers (04.00).