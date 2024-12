Conegliano non sbaglia e domina anche la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per club femminile di volley 2024. Le Pantere di Daniele Santarelli vincono agevolmente anche contro la compagine vietnamita LP Bank Ninh Binh in tre rapidi set (25-16 25-8 25-15). Il primo parziale è il più equilibrato con Conegliano che mantiene un piccolo margine di sicurezza fino al 12-9. Poi arriva l’allungo in un break che porta la squadra italiana sul 20-13. Nel secondo set non c’è storia sin dall’inizio con Conegliano che accumula quasi dieci punti di vantaggio dopo metà parziale. Nel terzo regge l’equilibrio fino all’8-8. Poi, sempre nella parte centrale di set, arriva lo strappo secco dell’Imoco volley che scappa via sul 17-9 e chiude rapidamente la pratica.

Le statistiche

Sono 39 i punti in attacco per Conegliano, contro i 25 di Ninh Binh. Numero esorbitante di ace (15) contro l’unico dei vietnamiti. 11 muri a 3 per le azzurre per un totale di 75 punti a 39 per l’Imoco. La miglior realizzatrice della squadra di Santarelli è Merit Adigwe con 17 punti. Seguono Marina Lubian (14 punti), Khalia Lanier (14 punti), Cristina Chirichella (8 punti), Martyna Lukasik (7 punti), Nanami Seki (4 punti) e Katja Eckl (1 punto). A secco o a riposo Gabi, Monica De Gennaro, Ting Zhu, Isabelle Haak, Joanna Wolosz, Sara Fahr e Anna Bardaro.

Thi Bich Tuyen Nguyen è l’unica in doppia cifra delle vietnamite con 13 punti. Sotto i dieci punti tutte le altre componenti del roster.

In classifica

Conegliano sale a due vittorie nel Girone B con sei punti, sei set vinti e zero persi. Seguono al secondo posto i giapponesi del NEC Red Rockets con cui probabilmente la squadra di Santarelli si giocherà il primo posto nel Gruppo. Nell’altro raggruppamento c’è TIanjin davanti insieme a Milano.

GIRONE A

1. Tianjin (1 V, 0 S) (3 set vinti-0 persi) 3 punti

2. Vero Volley Milano (1 V, 0 S) (3 set vinti-0 persi) 3 punti

3. Minas (1 V, 1 S) (3 set vinti-3 persi) 3 punti

4. Zamalek (0 V, 2 S) (0 set vinti-6 persi) 0 punti

GIRONE B

1. Conegliano (2 V, 0 S) (6 set vinti-0 persi) 6 punti

2. NEC Red Rockets (1 V, 0 S) (3 set vinti-0 persi) 3 punti

3. Praia Clube (0 V, 1 S) (0 set vinti-3 persi) 0 punti) 0 punti

4. LP Bank Ninh Ninh (0 V, 2 S) (0 set vinti-6 persi) 0 punti

I prossimi impegni di Conegliano

Le Pantere torneranno in campo nella mattina di venerdì 20 dicembre. Alle 08.00 sarà sfida ai giapponesi del NEC Red Rockets. Poi ci saranno le semifinali il 21 e l’ipotetica finale il 22. Al rientro in Italia ci saranno due partite prima della fine dell’anno: prima la sfida agevole in casa contro Talmassons (26 dicembre ore 17.00) e poi, sempre in casa, arriverà Vallefoglia (30 dicembre ore 19.00).