Sport in tv oggi, mercoledì 13 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Domani, mercoledì 13 dicembre, sarà una giornata ricca di eventi sportivi. Si chiude la fase a gironi di Champions League. In campo la Lazio, che alle 21 tenterà il colpo a Madrid per scavalcare l’Atletico in vetta al girone. Il Milan, sempre alle 21, per passare sarà chiamato a vincere a Newcastle e a sperare in un successo del Dortmund sul Psg. Prosegue l’Eurocup con Venezia in campo in trasferta contro Paris alle 20:30. Ultima partita dei gironi di Volley Champions League maschile con Civitanova impegnata in casa del Maaseik alle 20:30.